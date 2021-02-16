Прокурор Брянщины рассказал об эпидемии коронавируса среди подчиненных

Опасной инфекцией переболела треть сотрудников прокуратуры.

На состоявшейся сегодня в Брянске пресс-конференции областной прокурор Александр Войтович рассказал, что сотрудников надзорного ведомства эта напасть тоже не обошла стороной.

Переболела опасной инфекцией, по его словам, примерно треть сотрудников органов прокуратуры в регионе.

Но по мере спада эпидемии ситуация постепенно устаканилась. Большинство работников надзорных ведомств победили болезнь и вернулись в строй.