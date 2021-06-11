Прокурор Брянска Сергей Котов возглавит прокуратуру Архангельска

К работе он приступит 21 июня.
Прокурор Брянска старший советник юстиции Сергей Котов возглавит прокуратуру Архангельска. Приказ о пятилетнем назначении Котова подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Сергею Котову предстоит руководить прокуратурой Архангельска в течение пяти лет. К работе он приступит 21 июня.
Сергей Котов родился в 1978 году в Супонево Брянского района. В 2000 году окончил Воронежский государственный университет.
Работал следователем прокуратуры Советского района Брянска, заместителем прокурора Севского района, заместителем прокурора Навлинского района, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Брянской области, начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, прокурором Навлинского района, прокурором Карачевского района.
В 2016 году назначен прокурором Брянска.
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