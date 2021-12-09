Просроченные продукты продавали в Дубровском районе

Сотрудники прокуратуры на прилавке также обнаружили товар без маркировки.

Прокуратура Дубровского района проверила безопасность продуктов в магазине «Универсам». Выяснилось, что предприниматель продавал товары без необходимых маркировок: изготовитель, дата выработки, срок годности и условия хранения. Нашлись на прилавке и просроченные продукты.

Прокуратура возбудила в отношении продавца дело об административном правонарушении за нарушение технических регламентов.