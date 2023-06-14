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Провалы на дороге в Брянске засыпали щебнем

2023, 14 июня 13:14 Общество
Провалы на дороге в Брянске засыпали щебнем
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Провалы в асфальте на улице Клинцовской в Брянске временно засыпали щебнем. Об этом сообщили в городской администрации. 

Провалы в асфальте на улице Клинцовской в областном центре обнаружили 12 июня утром. Специалисты оперативно засыпаны щебнем ямы.

Причину возникновения провалов выясняет специально созданная комиссия. В администрации города не исключают появление и других воронок на этой дороге.

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