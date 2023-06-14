Провалы на дороге в Брянске засыпали щебнем

Провалы в асфальте на улице Клинцовской в Брянске временно засыпали щебнем. Об этом сообщили в городской администрации.

Провалы в асфальте на улице Клинцовской в областном центре обнаружили 12 июня утром. Специалисты оперативно засыпаны щебнем ямы.

Причину возникновения провалов выясняет специально созданная комиссия. В администрации города не исключают появление и других воронок на этой дороге.