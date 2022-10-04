Проверку системы оповещения в Брянске отменили

В областном центре не будут проверять систему оповещения о ЧП. Об этом сообщили в горадминистрации.

Утром в среду, 5 октября, в Брянской области должны проверять работу системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Но в Брянской городской администрации сообщили, что технической проверки в областном центре не будет. О причинах отмены в ведомстве не рассказали.