Психолог из Брянской области стала финалисткой «Лиги Лекторов»

Психолог Ольга Малькина из Брянской области стала финалисткой «Лиги Лекторов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве подвели итоги третьего сезона «Лиги Лекторов» и первого сезона «Школьной Лиги Лекторов». В этом году заявки на участие в «Лиге Лекторов» подали 9174 человек из 1096 городов и поселков по всей стране. А на «Школьную Лигу Лекторов» поступило 5003 заявки на участие из 369 населенных пунктов.

Самому старшему финалисту конкурса «Лига Лекторов» — кандидату технических наук, педагогу дополнительного образования московской школы № 830 Леониду Крейндлину — 81 год. Самым молодым финалистом «Лиги Лекторов» стал 18-летний Влад Гордеенко из Новосибирска, студент 1-го курса пилотной образовательной программы «Капитаны» Новосибирского государственного технического университета. Пятеро школьников, которым недавно исполнилось 14 лет, дошли до финала «Школьной Лиги Лекторов».

Лучшими лекторами стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 41 города в 36 регионах России. Среди них и преподаватель педагогики и психологии брянского вуза Ольга Малькина. Она выступала в категории «Психология».