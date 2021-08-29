Путин наградил четырех брянских учителей

Одну грамоту и три благодарности от Владимира Путина вручили на традиционной областной августовской педагогической конференции.

На традиционной областной августовской педагогической конференции четырем брянским учителям вручили президентские награды.

Как сообщает региональное правительство, за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений во время пандемии почетной грамотой Президента РФ наградили учителя Навлинской средней школы № 2 Татьяну Офицерову. Благодарность Президента РФ объявили учителю Лопушской средней школы имени писателя Грибачева Выгоничского района Екатерине Барабановой и учителю гимназии № 1 Брянского района Марии Ефименко.

За большой вклад в области образования и многолетнюю добросовестную работу президентская благодарность также объявлена учителю гимназии № 7 имени Героя России Василева Светлане Хаустовой.