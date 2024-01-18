Пять дворов благоустроят в Брянске в этом году по госпрограмме. Об этом сообщили в городской администрации.

Президент России Владимир Путин продлил реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года.

За семь лет её действия в Брянске комплексно благоустроили 95 дворов и 18 общественных территорий. Выбирают объекты сами жители.

«В общем перечне значатся десятки дворов, которые мы планируем отремонтировать. В течение следующих шести лет комплексно благоустроят дворы, где живут тысячи человек. Программа учитывает интересы широкого круга жителей: детей, пенсионеров, автомобилистов», — отметил председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Владимир Тюканько.

В этом году, в Брянске отремонтируют воинский мемориал по улице Почтовой, а также благоустроят пять дворов. В их число вошли территории около домов 12 и 14 на улице III Интернационала. Площадь благоустройства там превышает 25 тысяч квадратных метров.