Образование

Пять педагогов вышли в финал регионального этапа конкурса «Учитель года России»

2026, 20 марта 13:44
Пять педагогов вышли в финал регионального этапа конкурса «Учитель года России». Об этом сообщили в региональном департаменте образования. 

 

Накануне в Брянске прошёл полуфинал регионального этапа конкурса «Учитель года России». В испытании «Разговоры со школьниками» приняли участие 10 педагогов. Они беседовали с учениками Брянского городского лицея №1 имени А.С.Пушкина о патриотизме и выбор будущей профессии. 

Жюри выбрали пять финалистов. Они примут участие в испытании «Педагогическое интервью». Его проведёт призёр конкурса «Учитель года России- 2018», директор Брянского городского лицея №1 имени А.С.Пушкина Юрий Клюев. За право представлять регион на федеральном уровне поборются учитель русского языка и литературы школы № 1 города Брянска Андрей Родионов,  учитель математики Локотской школы № 2 Анна Алексина, учитель истории и обществознания Супоневской школы № 1 Елена Петроченко, учитель начальных классов средне школы посёлка Мирный Ольга Буренок и учитель русского языка и литературы Климовской школы №3 Инна Сулимова.

