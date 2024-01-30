Пятитысячного посетителя катка наградили в Брянске
Пятитысячным посетителем катка «Спартак-Арена» в Брянске стала студента медуниверситета. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
На катке «Спартак-Арена» в Фокинском районе Брянска наградили пятитысячного посетителя. Им стала студентка Курского государственного медицинского университета Екатерина Беляй. Сотрудники Брянского городского спортивного комбината «Спартак» подарили девушке эксклюзивные сувениры с символикой учреждения.