Пятую часть собак из приюта в Брянске передали новым хозяевам

В добрые руки удалось пристроить 61 животное.

За девять месяцев 2021 года 61 собаку с участка временного содержания безнадзорных животных передали новым хозяевам. По данным мэрии, за это время в приюте побывали 337 бродячих животных. Сейчас здесь находятся 59 собак.

В приюте животные проходят послеоперационный период после стерилизации и других ветеринарных мероприятий. Затем специалисты оценивают физическое и психологическое состояние подопечных и возвращают их в прежнее место обитания. Исключение составляют животные, проявляющие немотивированную агрессию. Такие собаки остаются в приюте либо попадают на охранную службу.

Вся информация о пойманных животных размещается на сайте приюта 32streetsbk.com. Здесь же можно подобрать себе четвероногого друга и забрать его домой. Дальнейшую судьбу устроенной собаки продолжают отслеживать сотрудники приюта.