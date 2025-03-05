Рабочие монтируют балки путепровода над железной дорогой в Унече

В настоящее время специалисты подрядной организации ООО «Дорстрой 32» монтируют балки пролётного строения, расположенного непосредственно над железной дорогой. Путепровод связывает Унечу с федеральной трассой и с другими районами Брянской области. Стройку завершат в этом году.

Без лишней бюрократии На Смоленщине упростили получение «Подарка новорождённому». Теперь набор вещей для ухода за малышом родители получают сразу при выписке из роддома. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. «Раньше нужно было предъявлять свидетельство о рождении из загса в социальное или медучреждение по месту жительства. Людям это было неудобно, об этом они писали сообщения и в социальных сетях. Согласен, что процесс должен быть максимально удобным», – прокомментировал принятое решение

Команда героев На прошлой неделе открылась регистрация на участие в региональной программе «Герои СВОего времени. Смоленск». Только за первый день поступило почти 100 заявок. «Рад, что среди нас так много неравнодушных людей, готовых принимать участие в развитии региона», – прокомментировал губернатор Василий Анохин. Один из тех, кто подал заявку, доброволец Андрей Леонидович Киреенков. Родился в Смоленске, ветеран двух чеченских вой­н. В начале 2000‑х участвовал в ликвидации бандформирований

Маршрут перестроен: В регионе перевозчикам меняют «правила игры» Тысячи смолян ежедневно пользуются автобусами и маршрутками, чтобы добраться до места работы, учёбы или просто по делам, поэтому тема работы общественного транспорта остаётся одной из самых актуальных. Власти наводят порядок в сфере пассажирских перевозок. На прошлой неделе Смоленская областная Дума приняла в качестве законов пакет инициатив, предложенных правительством региона. «Их цель – сделать поездки жителей региона в общественном транспорте более безопасными и комфортными, оптимизировать интервалы

На этапе строительства Губернатор Василий Анохин провёл очередное заседание штаба по строительству, на котором обсуждался ход возведения ряда социальных объектов в регионе. «Школы, больницы, детские сады – всё это учреждения, куда каждый день приходят люди – на работу, учебу или за помощью. Поэтому серьёзное внимание уделяю модернизации нашей социальной инфраструктуры. Целый ряд строительных объектов сейчас в работе – их держу на личном контроле», – отметил глава

Долгий путь домой В День поисковика Смоленщины на Родину передали останки двух бойцов Великой Отечественной вой­ны На осенней Вахте Памяти в 2024 году – она прошла в Рыбках Сафоновского района – бойцы поискового отряда «Долг» во главе с командиром Александром Орловым подняли останки красноармейца. По полуистлевшему солдатскому медальону поисковики смогли восстановить имя погибшего солдата: Иван Акимович Антюфеев – уроженец Алтайского края. Хотели жить, но… В День поисковика