Рабочие обустраивают дополнительную полосу для машин на проспекте Московском в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Фокинском районе Брянска продолжается капитальный ремонт проспекта Московского. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 2,7 километра дороги от моста через реку Десну до путепровода через железнодорожные пути.
Рабочие уложили верхний слой покрытия и сделали посадочные площадки для общественного транспорта на остановках «Западная» и «Школа №51», а также заасфальтировали разделительную полосу.
Рабочие в настоящее время обустраивают дополнительную полосу для движения на выезде из Брянска перед перекрестком с улицей Шолохова. Подрядчик установит пешеходное ограждение и новые автопавильоны.
В завершении работ на проспекте поставят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Ремонт проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
20.08.2025 12:17
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли. По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,
20.08.2025 12:16
Центры притяжения инвестиций
Сегодня в Смоленской области взят курс на создание комфортных условий для привлечения инвестиций. Как неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин, важно, «чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку Правительства региона на всех этапах реализации проектов». Эти вопросы стали основной темой обсуждения во время рабочей встречи, которую Василий Анохин провёл с директором Ассоциации кластеров, технопарков и
20.08.2025 12:15
Охраняется государством
Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую в регионе решают с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. О реализации программы шла речь на состоявшемся на прошлой неделе совещании под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима
20.08.2025 12:14
До самых до окраин
Как в регионе благоустраивают небольшие населённые пункты. В городах и посёлках Смоленщины активно ведётся работа по обновлению общественных территорий и учреждений социальной сферы. «Каждый день ими пользуются жители, семьи с детьми, поэтому так важно создавать для них комфортные условия», – отметил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посмотрел результаты благоустройства и ремонта нескольких объектов