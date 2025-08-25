Рабочие обустраивают дополнительную полосу для машин на проспекте Московском в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Фокинском районе Брянска продолжается капитальный ремонт проспекта Московского. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 2,7 километра дороги от моста через реку Десну до путепровода через железнодорожные пути.

Рабочие уложили верхний слой покрытия и сделали посадочные площадки для общественного транспорта на остановках «Западная» и «Школа №51», а также заасфальтировали разделительную полосу.

Рабочие в настоящее время обустраивают дополнительную полосу для движения на выезде из Брянска перед перекрестком с улицей Шолохова. Подрядчик установит пешеходное ограждение и новые автопавильоны.

В завершении работ на проспекте поставят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Ремонт проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».