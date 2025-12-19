Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
На улице Комарова в Брянске появится новый детский сад

2025, 19 декабря 08:57
На улице Комарова в Брянске появится новый детский сад
На улице Комарова в Брянске появится новый детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

С 2026 по 2028 годы в Брянске планируют построить сразу два важных социальных объекта. На улице Флотской возведут школу искусств. А на улице Комарова появится новый детский сад. На возведение образовательного учреждения выделено более 747 миллионов рублей. 

«С большой вероятностью в 2026 году начнётся проектирование и в 2027-м – строительство этого дошкольного учреждения», — уточнил директор управления капитального строительства Брянска Александр Смолий.

