Новогоднее настроение в Брянске: где искать елки и праздничное волшебство

2025, 19 декабря 16:36

Город активно преображается к Новому году, и главная роль в этом спектакле отведена живым елкам. В центре внимания – 12-метровая красавица в сквере Карла Маркса, которая уже неофициально сверкает тысячами огней.

35-летнее дерево доставили из частного двора в Большом Полпино, и оно оказалось намного пушистее предыдущих. В пятницу, 19 декабря, в полдень здесь развернется настоящий праздник с парадом Дедов Морозов и живой музыкой. Правда, время выбрано не совсем удачно – дети в это время еще в детских садах и школах.

Интересно, что в соседнем Стародубе уже отпраздновали зажжение своей 27-метровой елки. Гигантша росла 40 лет на территории Центра соцобслуживания, а теперь украшает центральную площадь города.

По районам Брянска елочные торжества растянутся до конца месяца. Фокинский район проведет праздник 20 декабря, Володарский устроит целых три мероприятия, а в Бежице ограничатся двумя площадками в отдаленных поселках.

Параллельно с официальными мероприятиями город наполняется праздничными огнями. Искусственные елки появились в парках, на площадях установили световые инсталляции. Некоторые парки обошлись световыми фонтанами и фотозонами.

Тем временем с четверга горожане смогут приобрести живые елки на специальных базарах. Почти 20 площадок будут работать до конца года. Те, кто готов потрудиться, могут съездить в лесничество и заготовить дерево самостоятельно по договору – в прошлом году этой возможностью воспользовались почти 2000 жителей региона.

Важно помнить о безопасности покупок. До 19 декабря работает горячая линия Роспотребнадзора, где можно получить консультации о качестве новогодних товаров и подарков.

Источник – сайт АиФ-Брянск