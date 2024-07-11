Рабочие расширяют проезжую часть на трассе в Севском районе

Рабочие расширяют проезжую часть на трассе «Украина» — Суземка – Заулье в Севском районе. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В Севском районе стартовал капитальный ремонт участка автодороги «Украина» — Суземка – Заулье. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подрядная организация ООО «М-СТРОЙ» приведёт в порядок 4,5 километра трассы.

Рабочие начали реконструкцию с устройства ровиков уширения дороги и засыпкой их щебеночно-песчаной смесью. Также специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и откосы, отремонтируют съезды и водопропускную трубу. В населенных пунктах подрядчик построит тротуары и отремонтируют остановки.

Ремонт пройдёт в два этапа. Он продолжится в будущем году.