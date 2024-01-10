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Рабочие трудятся в подземном переходе Брянска ночью

2024, 10 января 10:42 Общество
Рабочие трудятся в подземном переходе Брянска ночью
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Специалисты делают ремонт в подземном переходе Брянска ночью, в выходные и праздники. Об этом сообщили в городской администрации

Строители подземного перехода у сквера имени 50-летия ВЛКСМ в Брянске прервали работу лишь на 1 января. Уже на второй день нового года специалисты продолжили штукатурить стены тоннелей. Ежедневно ремонтом занимаются 20 человек. Под улицей Красноармейской переход уже оштукатурен.

«Чтобы строительство шло по графику, у нас введена ночная смена. Четыре человека выходят на работу в девять часов вечера и трудятся до пяти утра. Убирают мусор, готовят объект к началу утренней смены», — рассказал главный инженер Виталий Колобан.

Строительство должно завершиться в мае. Ремонт обойдётся в 23,5 млн рублей.

 

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