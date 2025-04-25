Рабочие уложили асфальт на автодороге Дятьково-Бытошь-Будочки по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Дятьковском районе идёт капитальный ремонт автодороги Дятьково-Бытошь-Будочки. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет почти 3 километра дороги до въезда в посёлок Ивот.

Специалисты уже завершили укладку асфальтобетона на проезжей части дороги. Рабочим ещё предстоит отремонтировать водопропускные трубы, остановочные площадки, установить два новых автопавильона и укрепить обочины. В завершении подрядчик ннесёт дорожную разметку пластиком и краской.