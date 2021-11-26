Расписание брянских электричек изменят из-за ремонта моста

Временное расписание будет действовать с 29 ноября по 9 декабря.

В Брянской области изменят расписание нескольких пригородных поездов в связи с ремонтом на железнодорожном мосту 11 км перегона Брянск-Льговский – Свень.

Работы будут проводиться по будням с 29 ноября по 9 декабря с 9.40 до 15.40. Железнодорожникам предстоит заменить более 30 метров мостового полотна. На время ремонта моста несколько электричек будут следовать по укороченным маршрутам.

Пригородные поезда № 6304 «Унеча – Брянск-Орловский» с отправлением в 6.03 и № 6305 «Брянск-Орловский – Унеча» с отправлением в 12.56 будут курсировать между Унечей и Свенью, на участке Свень – Брянск-Орловский – отменены.

Электропоезд № 6557 «Брянск-Орловский – Суземка» с отправлением в 12.45 и пригородный поезд № 6685 «Брянск-Орловский – Комаричи» с отправлением в 14.07 в дни ремонта выйдут в рейс от станции Синезерки, пригородный поезд № 6684 «Комаричи – Брянск-Орловский» с отправлением в 11.09) будет следовать до станции Синезерки. На участке Брянск-Орловский – Синезерки эти поезда курсировать не будут.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.