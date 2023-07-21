Расписание поездов изменится на Брянщине до сентября

В Брянской области расписание некоторых поездов изменится до 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

С 24 июля по 5 сентября по рабочим дням железнодорожники будут ремонтировать пути на Унечском направлении в Брянской области. В этот период некоторые пассажирские и пригородные поезда пойдут по новому расписанию.

Так, составы №302 Минск – Адлер и №490 Минск – Анапа от станции Унеча будут отправляться на час и пять минут позже — в 19:55. На станцию Брянск-Орловский они прибудут на 45 мин позже — в 22:31. Также поезда №301 Адлер – Минск и №489 Анапа – Минск от станции Карачев отправятся в 6:46, а из Унечи выйдут в 10:59.

Кроме того, изменится время отправления и следования по участку пригородных поездов №6304, №6307, №6308, №6309, №7631. А электрички №6303, №6306, №60305, №6308 проследуют по укороченному маршруту – от Брянска до Почепа. Электропоезд №6560 Суземка – Брянск-Орловский будет уходить в 20:38, а на конечную станцию прибудет в 22:43.

Московская железная дорога просит пассажиров сверяться с расписанием при планировании поездок.