Расслабившиеся брянцы спровоцировали рост заболеваемости COVID-19

В ближайшее время смягчения ограничительных мер не произойдет.

В Брянской области вырос уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. На 20-й неделе 2021 года на 100 тысяч населения он составил 40,4, тогда как неделей ранее – 37,1.

«Эпидемиологическая обстановка требует нашего внимания. Майские праздники и принятые меры, в том числе по продлению праздников, позволили не допустить взрывного роста, но все же небольшой рост заболеваемости есть», – сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова.

По ее словам, на сегодняшний день говорить о смягчении ограничительных мер не стоит. В частности, приближающиеся праздники, такие как День защиты детей и День России, необходимо провести с соблюдением всех действующих ограничительных мер, и в целом стоит избегать массовых мероприятий.

«Мы отмечаем некоторую расслабленность со стороны наших жителей. Это видно по посещениям торговых предприятий, мест отдыха, отсутствию масок. Конечно, мы прививаемся неплохо, но необходимо соблюдать строго ограничительные меры. Инфекция еще среди нас», – отметила Трапезникова.