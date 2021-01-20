Региональный оператор по обращению с ТКО по Брянской области обновляет контейнеры для раздельного сбора отходов

Плановая замена сетчатых накопителей для вторсырья началась в первых числах января:

— Не все жители бережно относятся к контейнерам. Бывает, что во время складирования вторсырья, отламывают крышки, хотя для того, чтобы выбросить в накопитель картонную коробку или пластиковую бутылку, не нужно открывать контейнер, для этого в верхней части ящика есть отверстия. Многие жители до сих пор не понимают, что, например, картонную коробку, перед тем как опустить в отверстие в специальном накопителе, нужно свернуть, а пятилитровую пластиковую бутылку смять. При объезде площадок мы обнаружили, что некоторые контейнеры для раздельного сбора испортили вандалы – сломали или подожгли. Какие-то накопители требуют ремонта колес. Поэтому мы обновляем сломанные контейнеры. С начала этого года на площадках областного центра уже было заменено 97 накопителей для вторсырья, работа в этом направлении продолжается, — рассказал руководитель проекта по раздельному сбору отходов АО «Чистая планета» Григорий Бабкин.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области призывает всех разделять отходы и напоминает, что основной задачей федеральной реформы «чистоты» является снижение отходов, отправляемых на захоронение, и увеличение количества отходов, отправляемых на переработку, и как результат – снижение вредного воздействия на окружающую среду и сохранение здоровья людей. Раздельный сбор отходов – один из главных инструментов, который позволяет справиться с этой важной для всех жителей нашего региона задачей.

На фото: Контейнерная площадка по ул. Комарова, 61