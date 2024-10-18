Региональный родительский комитет начал работу в Брянской области

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальный оператор связи сможет предлагать своим клиентам доступ к услугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на базе инфраструктуры «Ростелекома». Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков и генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков на форуме инновационных финансовых технологий «Finopolis-2024».

За 9 месяцев 2024 года количество случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры Московской железной дороги в Брянской области снизилось с 9 случаев в 2023 году до 3 - в этом году.

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».