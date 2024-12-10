Ремонт дороги на улице Металлургов завершился в Брянске

Почти два километра дороги сделал подрядчик на улице Металлургов в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В Брянске завершился ремонт дороги на улице Металлургов. На этом объекте городские власти были вынуждены менять подрядчика. Новая организация уложила почти два километра асфальта по частному сектору.

Раньше здесь была грунтовая дорога. Специалисты сделали щебёночное основание толщиной 15 сантиметров, а сверху уложили два слоя асфальта. Справились они с задачей до наступления холодов.

Вдоль проезжей части рабочие построили тротуар. Освещать улицу будут 65 новых светодиодных фонарей.

Для безопасности установили 11 искусственных неровностей.

Кроме того, подрядчик заасфальтировал парковку подстанции скорой помощи и 200-метровый проезд вдоль школы №66, а также поставил 300 метров металлического ограждения около учебного заведения.

Рабочим предстоит до Нового года установить 150 дорожных знаков. А разметку на проезжую часть нанесут будущей весной.

Ремонт улицы Металлургов обошёлся в почти 50 млн рублей. Его сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».