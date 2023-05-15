Ремонт моста в брянском селе Посудичи завершается
В селе Посудичи завершается капремонта моста через реку Вабля. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
На автомобильной дороге Погар-Новые Ивайтёнки в Погарском районе капитально ремонтируют моста через реку Вабля, расположенный в селе Посудичи. Длина моста с подходами к нему составляет 219 метров.
Подрядная организация ООО «Мостремстрой» закончила монтаж шести 25 балок, длиной 22 метра каждая и весом – более 30 тонн.
Теперь подрядчик займётся устройством бетонной стяжки по арматурной сетке и оклеечной гидроизоляции на второй половине моста. После этого рабочие построят дорогу.
Капремонт находится на завершающей стадии. Его планируется закончить в этом году.
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