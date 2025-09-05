Ремонт площади Октябрьской революции в Брянске завершат ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске на финишную прямую вышел ремонт площади Октябрьской революции. На объекте работает подрядчик «СтройСервисТрейд».

Специалисты уложили почти две тысячи квадратных метров гранитной плитки, установили новые бордюры, поставили восемь декоративных фонарей и 12 лавочек. На прилегающей территории в сквере рабочие замостили пешеходные дорожки и сделали 10 новых светодиодных светильников. На парковках рядом с площадью строители укладывают асфальт. Около них высадят ели и клёны.

На следующей недели у центрального входа в цирк рабочие начнут установку скульптурной композиции — мальчик и девочка наблюдают за жонглирующим цирковым слоном.

Работы на площади Октябрьской революции подрядчик планирует завершить ко Дню города 17 сентября.