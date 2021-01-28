Ремонт «растаявшего» асфальта на брянских дорогах оплатят подрядчики

Устранение выявившихся во время оттепели дефектов входит в гарантийные обязательства компаний, которые ремонтировали соответствующие участки дорог.

Подрядчикам, капитально ремонтировавшим участки брянских дорог, придется раскошелиться на ремонт тех из них, где с наступлением на этой недели оттепели в процессе таяния снега разрушилось дорожное покрытие.

Согласно условиям заключаемых с подрядчиками муниципальных контрактов, в течение пяти лет по завершении ремонта дороги на нее распространяется гарантия подрядчика, и все выявившиеся за этот срок дефекты тот обязан устранять за своей счет. Условиями контрактов также предусмотрены санкции для подрядчиков, которые не исполняют гарантийные обязательства, и ранее губернатор Александр Богомаз неоднократно призывал чиновников мэрии задействовать этот механизм максимально активно.

С началом таяния снега брянцы стали выкладываить в местные сообщества соцсетей фото и видео дорог с рассыпающимся асфальтом и констатировали, что подобные явления наблюдаются по всему Брянску.