Ремонт трёх дорог заканчивают в Брянске

Ремонт дорог на трёх улица заканчивают подрядчики в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске заканчивается ремонт нескольких дорог. Так, на переулке Ржевском на участке от улиц Институтской до Витебской рабочие уложили асфальт на проезжей части и тротуарах, отремонтировали фонари.

В Советском районе по улице Фрунзе специалисты укладывают верхний слой дороги от проспекта Станке Димитрова до улицы Щукина. А в Володарском районе уже нанесли разметку на автодороге по улице Объездной.