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Ремонт в школе Мглина готов лишь на 75%

2023, 22 августа 12:38 Общество
Ремонт в школе Мглина готов лишь на 75%
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За неделю до нового учебного года ремонт в школе Мглина готов лишь на 75%. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Сотрудники надзорного ведомства Мглинского района проверили исполнение муниципального контракта по капитальному ремонту здания Мглинская школы № 1. Закончить работы подрядчик должен до 24 августа. 

Но оказалось, что ремонт выполнен на 75%. Рабочим еще нужно обустроить навесы над входами, заменить входные двери, покрасить фасад здания, стены коридоров и кабинетов первого этажа, а также уложить линолеум и оборудовать пожарную сигнализацию.

Прокурор объявил подрядчику предостережение. Как компания за два дня завершит все работы будет контролировать надзорный орган.

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