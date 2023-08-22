За неделю до нового учебного года ремонт в школе Мглина готов лишь на 75%. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Мглинского района проверили исполнение муниципального контракта по капитальному ремонту здания Мглинская школы № 1. Закончить работы подрядчик должен до 24 августа.

Но оказалось, что ремонт выполнен на 75%. Рабочим еще нужно обустроить навесы над входами, заменить входные двери, покрасить фасад здания, стены коридоров и кабинетов первого этажа, а также уложить линолеум и оборудовать пожарную сигнализацию.

Прокурор объявил подрядчику предостережение. Как компания за два дня завершит все работы будет контролировать надзорный орган.