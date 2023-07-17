Режим чрезвычайной ситуации отменили в Брянске спустя полтора месяца. Об этом сообщили в городской администрации.

17 июля в Брянске отменили режим «Чрезвычайная ситуация». Постановление подписал глава администрации Александр Макаров.

Режим ЧС ввели 6 июня 2023 года после того, как в доме по улице 11 лет Октября в Володарском районе взорвался водонагреватель и были повреждены квартиры. Он был нужен для выплаты компенсации жильцам.

Газо-, водо- и электроснабжение жилого дома восстановили. Жильцы начали возвращаться домой. А помещения, разрушенные взрывом и общедомовое имущество ремонтируют за счёт спонсоров. Жильцы этих квартир перейдут в соццентр.

Эксперты УМВД и Следственного комитета так и не установили причину взрыва и виновника.