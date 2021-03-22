Родители брянских школьников смогут сдать ЕГЭ про русскому языку

Жителям Брянской области предлагают поменяться с детьми местами и проверить свои силы в качестве выпускника.

С 1 марта по 2 апреля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В течение марта акция пройдет во всех муниципальных образованиях Брянской области, сообщает региональное правительство.

В Брянске Единый день сдачи ЕГЭ родителями состоится 24 марта в 11.00 в городском лицее №1 имени Пушкина по улице Советской, 98.

Участники акции смогут проверить свои знания по русскому языку. Это единственный обязательный предмет для участников ЕГЭ в этом году. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.

Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ – от прохода в экзаменационный пункт до получения результатов.

Чтобы принять участие в акции, родителям выпускников 2021 года необходимо до 23 марта обратиться к директору школы, в которой учится ребенок, или в департамент образования и науки Брянской области по телефону 8 (4832) 58-73-07.

При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт.