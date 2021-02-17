Ространснадзор обязал брянскую мэрию взять под охрану 12 городских мостов

За отсутствие охраны на городские власти наложили штраф.

Прокуратура Брянска выявила нарушения законодательства об обеспечении транспортной безопасности на 12 мостах, которые находятся в зоне ответственности мэрии областного центра. На всех них вопреки требованиям закона отсутствовала охрана.

Обо всех нарущениях надзорное ведомство сообщило в Ространснадзор. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, за это Ространснадзор оштрафовал мэрию на 50 тысяч рублей и обязал ее взять все неохраняемые мосты под охрану.

Устранение нарушений находится на контроле у прокуратуры.