ЖКХ

Роторные снегоуборщики расширяют улицу Флотскую и проспект Героев в Брянске

2026, 16 января 13:34
Роторные снегоуборщики расширяют улицу Флотскую и проспект Героев в Брянске
Роторные снегоуборщики расширяют улицу Флотскую и проспект Героев в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Брянске коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопада, обрушившегося на регион на прошлой неделе. С начала года специалисты убрали и вывезли с улиц более 22 тысяч тонн снега. 

Техника и сотрудники дорожного управления работают круглосуточно в две смены. В городе работают комбинированные дорожные машины, трактора, грейдеры, погрузчики, а также два роторных снегоочистителя. Один сделан на базе трактора МТЗ, второй – на шасси автомобиля «Урал». машины работают на улицах, где есть место для отбрасывания снега. 16 января роторные снегоуборщики расширяют улицу Флотскую и проспект Героев.

«На роторах у нас работают опытные водители. Если видят идущего человека или препятствие, которое может повредить вылетающий снег, машина останавливает вращение шнека. Работе роторных снегоуборщиков мешают припаркованные у обочины автомобили. Их приходится объезжать, оставляя неочищенные участки дороги», — уточнил главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.

