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Руководитель Главного центра специальной связи оценил благоустройство Брянска

2022, 19 мая 16:52 Общество
Руководитель Главного центра специальной связи оценил благоустройство Брянска
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На встрече обсудили взаимодействие структур.

Губернатор Брянской области встретился с исполняющим обязанности начальника Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» Иваном Гайченей. На встрече обсуждали взаимодействие Правительства Брянской области, Брянской областной Думы и Управления специальной связи по Брянской области — филиалом ФГУП ГЦСС.

«Я был приятно удивлён, когда приехал в Брянск, благоустройством территории города, хорошими дорогами. Уверен, что и наша спецсвязь будет также динамично развиваться наряду с субъектом, которым вы руководите», — подчеркнул Ивана Гайченю.

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