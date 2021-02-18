Русло Десны в черте Брянска расчистят от донных отложений

Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Экология».

На расчистку русла Десны в черте Брянска в этом году выделяется 88,2 млн рублей в рамках реализации программы сохранения водных объеков нацпроекта «Экология».

В 2020 году был завершен подготовительный этап работ.

Планируется расчистить от донных отложений, которые засоряют русло и негативно влияют на экологию, участок длиной 5,7 км — от Бордовичского водозабора до путепровода на Литейной.