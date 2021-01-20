С четверга на Брянщине резко потеплеет

Столбик термометра почти сразу после крешенских морозов поднимется выше нуля.

Росгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни, согласно которому уже завтра, в четверг, 21 января, жителей Брянщины ожидает плюсовая температура.

Стоблик термометра в четверг поднимется до минус одного градуса, а уже к выходным достигнет плюсовых значений.

При этом сохраняется вероятность снега и дождя.

Как долго продлится оттепель и когда ждать очередного похолодания, пока не сообщается.

Ранее мы сообщили, что с начала зимы в Брянске два человека умерли от обморожения, а шесть пациентов с этим диагнозом сейчас находятся в больнице, в том числе один — в реанимации.