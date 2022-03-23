С начала весны с улиц Брянска убрали 7 600 тонн песка
В городе началась механизированная мойка дорог.
Весенняя уборка полным ходом идёт в Брянске.
За март дорожники вывезли с улиц около 7 600 тонн песка. Для такой работы используют прицепные установки «Бродвей», большие и малогабаритные вакуумные пылесосы, тракторы с навесным щёточным оборудованием.
Кроме того, в областном центре началась механизированная мойка улиц. Для этого переоборудовали часть комбинированных дорожных машин.
Также брянские коммунальщики моют остановки и дорожных ограждений. С приходом устойчивого тепла в городе начнут красить заборы, урны и скамейки.