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С начала весны с улиц Брянска убрали 7 600 тонн песка

2022, 23 марта 12:17 Общество
С начала весны с улиц Брянска убрали 7 600 тонн песка
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В городе началась механизированная мойка дорог.

Весенняя уборка полным ходом идёт в Брянске.

За март дорожники вывезли с улиц около 7 600 тонн песка. Для такой работы используют прицепные установки «Бродвей», большие и малогабаритные вакуумные пылесосы, тракторы с навесным щёточным оборудованием.

С начала весны с улиц Брянска убрали 7 600 тонн песка

Кроме того, в областном центре началась механизированная мойка улиц. Для этого переоборудовали часть комбинированных дорожных машин.

Также брянские коммунальщики моют остановки и дорожных ограждений. С приходом устойчивого тепла в городе начнут красить заборы, урны и скамейки.

С начала весны с улиц Брянска убрали 7 600 тонн песка

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