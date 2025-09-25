С понедельника автобус №22а поедет по улицам Амосова и Иванова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 29 сентября изменится маршрут автобуса №22а «Набережная — 10-й Микрорайон». Он начнёт ездить через улицы Амосова и Иванова. Время отправления от конечных остановок не изменится. Теперь пассажиры смогут доехать до второго корпуса Центра образования «Перспектива», а также нового корпуса поликлиники №4 на улице Амосова.

Маршрут автобуса №22а: Набережная – ул. Калинина – ул. Урицкого – ул. Спартаковская – пр-т Станке Димитрова – ул. Пересвета – ул. Красноармейская – ул. Крахмалёва – ул. Советская – ул. Амосова – ул. Иванова – ул. Объездная – ул. Бежицкая – 10-й Микрорайон» в прямом и обратном направлениях.