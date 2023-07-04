С тротуара в Брянске убрали столб

С тротуара на улице Красный партизан в областном центре убрали столб. Об этом рассказали в городской администрации.

В Фокинском районе на улице Красных Партизан после ремонта посередине тротуара остался старый столб уличного освещения. Опора стояла посередине пешеходной дорожки и была «закатана» в новый асфальт. Жители пожаловались в администрацию города.

Оказалось, что столб принадлежал сетевым организациям. Его не убрали из-за проблемы с коммуникациями. Подрядчик же не хотел нарушать сроки ремонта дороги и положил асфальт вокруг столба.

После жалобы жителей опору демонтировали. А отверстие в тротуаре подрядчику предстоит заасфальтировать.