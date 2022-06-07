Сайты брянского правительства и Думы стали недоступны

Вероятно, работоспособность официальных страниц власти нарушили злоумышленники.

Сайты Правительства Брянской области и регионального парламента стали недоступны.

6 июня перестала работать страница регионального правительства, спустя непродолжительное время перестал открываться сайт облдумы.

Вероятно, это вязано с DDoS-атаками, которые злоумышленники ведут в российском интернет-пространстве с начала специальной военной операции на Украине.

Официальных комментариев о причинах неработоспособности официальных страниц брянской власти пока не поступало.