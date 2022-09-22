Семь брянских участковых поборются за звание лучшего

Семь полицейских перешли во второй этап конкурса «Народный участковый».
В Брянской области закончился первый этап ведомственного конкурса «Народный участковый». Из 11 претендентов в региональный этап прошли семь полицейских. Они стали лучшими в своих межмуниципальных отделах.
Лидер голосования – участковый из Севска Виктор Филиппов. Вместе с ним в финал вышли Дмитрий Вертопрахов (отделение полиции «Мглинское»), Павел Терёшин (УМВД России по г. Брянску), Наталья Дробышевская (отдел полиции «Выгоничский»), Сергей Кузнецов (МО МВД России «Навлинский»), Максим Бирюков (МО МВД России «Клинцовский») и Евгений Пантюхов (отделение полиции «Суземское»).
Голосование за стражей порядка продлится с 7 по 16 октября на сайте УМВД России по Брянской области. Победитель представит регион во Всероссийском конкурсе «Народный участковый – 2022».
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