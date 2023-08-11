Семь скульптур отреставрировали в брянском парке
В парке имени Толстого в Брянске отреставрировали семь деревянных скульптур. Об этом сообщили в городской администрации.
Визитной карточкой парка-музея имени. Толстого являются уникальные деревянные скульптуры. Периодически им требуется реставрация. Этот материал портится от дождя, снега и палящего солнца.
В этом году в порядок привели семь деревянных скульптур. В парк уже вернули «Мастерового-кузнеца» из композиции «Сошлись семь мужиков». Также сгнившие элементы восстановили у «Десняночки» и «Емели». Реставрационные работы деревянной скульптуры «Колдунья» ещё продолжаются.
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