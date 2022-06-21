Семьи года выбрали в Брянской области

Победители представят региона на Всероссийском конкурсе.

В Брянская область определили победителей конкурса «Семья года», сообщили в региональном департаменте семьи, социальной и демографической политики.

В этом году в конкурсе участвовали 32 семьи из 18 городов и посёлков.

В номинации «Многодетная семья» победила семья Лагутенко из Суражского района, а «Молодая семья» – семья Ильиных Дятьковского района. «Сельская семья» этого года – Александр и Алла Краснобаевы из Клетнянского района. В номинации «Семья — хранитель традиций» победили Дмитрий и Анна Исаевы из Брасовского района. А «Золотой семьёй России» стали Матвей и Валентина Буштак из Брянска.

Семьи-победители представят регион во Всероссийском конкурсе «Семья года».