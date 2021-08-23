Семья из Рогнедино построила замок из бутылок и камней

Строительство Татьяна и Сергей Валуевы вели своими силами в течение 15 лет.

Татьяна и Сергей Валуевы построили необычный дом-замок с угловыми башнями на улице Фрунзе в Рогнедино.

Как сообщает региональное правительство, Сергей Валуев по профессии строитель, его супруга – диспетчер электросетей. Несколько лет назад они купили участок с разрушенным домом и погребом.

Сначала Валуевы подняли фундамент, а затем без какого-либо проекта приступили к строительству. Строительные материалы добывали сами: собирали камни на полях, бросовый кирпич и стеклянные бутылки, сами же работали на стройке.

Из-за нехватки средств семье Валуевых пришлось брать кредиты – в результате спустя 15 лет их мечта о собственном доме сбылась.

В планах – достройка мансарды, строительство стеклянной бани, каменной летней кухни и беседки.