Сергей Санакоев возглавил Брянскую таможню

Нового руководителя представили коллективу ведомства.

Полковника таможенной службы Сергея Санакоева назначили на должность начальника Брянской таможни. Нового руководителя коллективу представил начальник Центрального таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Рыбкин.

Сергей Санакоев родился в Цхинвале 10 июня 1970 года. Имеет два высших образования. Кандидат юридических наук.

В таможенных органах с 1994 года. Прошел путь от инспектора таможенного поста Северо-Осетинской таможни до ее начальника. С мая 2012 по сентябрь 2021 года возглавлял Красноярскую таможню.

Награжден медалями «За усердие», «За укрепление таможенного сотрудничества», «Дмитрий Бибиков» «За службу в таможенных органах» I, II и III степени, и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, воспитывает троих детей.