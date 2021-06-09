«Серый» мусорщик высыпал 30 кубометров отходов под Брянском

Действия нарушителя сняли на видео.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами выявил «серого перевозчика» отходов. Водитель грейфера выгрузил гору строительного мусора в поле у поселка Отрадное.
Действия нарушителя зафиксировали на видеокамеру сотрудники службы экологической безопасности АО «Чистая планета», когда тот устроил несанкционированную свалку объемом примерно 30 кубических метров в поле у Отрадного, где добывается чернозем.
Напротив сотрудники регионального оператора обнаружили еще одну свалку. Данные о нарушении направлены в администрацию, правоохранительные органы и областной Департамент природных ресурсов. Теперь водителю грейфера грозит штраф.
За создание несанкционированных свалок предусмотрены штрафы для граждан в размере от 1 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для ИП – от 30 до 80 тысяч рублей; штрафы для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч.
За размещение мусора в неположенном месте штрафы еще выше. Для граждан – от 3 до 7 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 60 тысяч рублей; для ИП – от 40 до 70 тысяч рублей; юридическим лицам за нарушение придется заплатить от 300 до 700 тысяч.
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