«Серый» мусорщик высыпал 30 кубометров отходов под Брянском

Действия нарушителя сняли на видео.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами выявил «серого перевозчика» отходов. Водитель грейфера выгрузил гору строительного мусора в поле у поселка Отрадное.

Действия нарушителя зафиксировали на видеокамеру сотрудники службы экологической безопасности АО «Чистая планета», когда тот устроил несанкционированную свалку объемом примерно 30 кубических метров в поле у Отрадного, где добывается чернозем.

Напротив сотрудники регионального оператора обнаружили еще одну свалку. Данные о нарушении направлены в администрацию, правоохранительные органы и областной Департамент природных ресурсов. Теперь водителю грейфера грозит штраф.

За создание несанкционированных свалок предусмотрены штрафы для граждан в размере от 1 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для ИП – от 30 до 80 тысяч рублей; штрафы для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч.

За размещение мусора в неположенном месте штрафы еще выше. Для граждан – от 3 до 7 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 60 тысяч рублей; для ИП – от 40 до 70 тысяч рублей; юридическим лицам за нарушение придется заплатить от 300 до 700 тысяч.