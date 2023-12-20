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Шесть новых дорожных машин прибыли в Брянск

2023, 20 декабря 18:39 Общество
Шесть новых дорожных машин прибыли в Брянск
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Шесть новых дорожных «КАМАЗов», подготовленных к уборке снега,  прибыли в Брянск. Об этом рассказали в городской администрации.  

В Брянск прибыли шесть новыми 20-тонными комбинированных дорожных машин. «КАМАЗы» предварительно оснастили спецоборудованием на смоленском «Заводе КДМ».

«Машины пришли полностью подготовленные к уборке снега в городе. На каждой стоит система для подвеса переднего отвала, есть щетка, оборудование для разбрасывания песка из установленного бункера», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.

По две новых машины распределили в Советский и Бежицкий районы. А  Володарскому и Фокинскому досталось по одному «КАМАЗу». За каждым уже закрепили водителей. В настоящее время техника проходит процедуру регистрации в ГИБДД.

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