Шесть новых дорожных машин прибыли в Брянск

Шесть новых дорожных «КАМАЗов», подготовленных к уборке снега, прибыли в Брянск. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянск прибыли шесть новыми 20-тонными комбинированных дорожных машин. «КАМАЗы» предварительно оснастили спецоборудованием на смоленском «Заводе КДМ».

«Машины пришли полностью подготовленные к уборке снега в городе. На каждой стоит система для подвеса переднего отвала, есть щетка, оборудование для разбрасывания песка из установленного бункера», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.

По две новых машины распределили в Советский и Бежицкий районы. А Володарскому и Фокинскому досталось по одному «КАМАЗу». За каждым уже закрепили водителей. В настоящее время техника проходит процедуру регистрации в ГИБДД.