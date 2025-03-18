Шесть пролётов путепровода смонтировал подрядчик в Унече

Шесть пролётов нового путепровода через железнодорожные пути смонтировал подрядчик в Унече. Об этом сообщили в региональной управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Унече продолжается капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге «Брянск-Новозыбков» — Унеча.

Работы стартовали ещё в прошлом году. Специалисты демонтировали старый мост и возвели новые опоры. В настоящее время подрядчик завершает монтаж балок пролетных строений. Шесть из семи полётов уже готовы.

Открыть движение автотранспорта по путепроводу планируют уже в этом году.