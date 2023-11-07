Шесть школ Брянска капитально отремонтируют в будущем году за 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской администрации.
В 2024 году отремонтируют шесть учебных заведений. В школах №3, 13, 52 работы завершат за год. А в заведениях №25, 51, 55 ремонт растянется до 2025 года. На это выделят около 300 млн рублей. Учебные заведения вошли в госпрограмму «Модернизация школьных систем образования». В школах отремонтируют кровли и санузлы, обновят инженерные коммуникации. Приведут в порядок кабинеты, холлы и рекреации.
Проекты по всем шести школам готовы. Торги пройдут в конце этого или начале следующего года. Работы стартуют в апреле 2024 года. Детей переведут учиться в соседних школах.
«Капитальный ремонт учреждений образований повысит комфорт и безопасность школ. Обновленные родные стены будут мотивировать детей учиться еще прилежнее. А учителя получат возможность использовать возможности цифровой образовательной среды», — говорит начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.
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