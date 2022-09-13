Школьники из Клинцов завоевали шесть медалей в военно-спортивной игре

Команда из клинцовской школы вернулись с соревнований «Зарница» с шестью медалями.

Финал Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» прошёл в центре «Патриот.Спорт» в Московской области. Брянскую область представила команда школы №4 имени Ленина в городе Клинцы.

Команды из разных регионов России демонстрировали навыки военной подготовки и оказания первой помощи, знания истории и географии, уровень строевой и спортивной подготовки, а также командной работы.

Брянская команда стала первой в снаряжении магазина автомата Калашникова, оказании первой доврачебной помощи и в блоке «Огневой рубеж». «Серебро» школьники завоевали в испытании «Огневой рубеж. Теория» и метании гранаты на точность. В выполнении норм комплекса ГТО брянцы стали третьими.

Кроме того, Виктория Жемердей из Клинцов победила в личном зачёте в снаряжение магазина автомата Калашникова.